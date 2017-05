1001 leerlingen met en zonder handicap sporten samen

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ organiseert het G-sportfonds van provincie Antwerpen vier inclusieve sportdagen in evenveel verschillende provinciale domeinen: Zilvermeer (Mol), De Nekker (Mechelen), De Schorre (Boom) en het Sportcentrum Peerdsbos (Brasschaat).

Tijdens een inclusieve sportdag sporten jongeren met en zonder handicap samen en leren ze elkaars mogelijkheden en beperkingen kennen. Verspreid over vier sportdagen doen zo’n 1001 leerlingen een inclusieve sportervaring op.

Op donderdag 18 mei verzamelen leerlingen uit zeven verschillende scholen en instellingen in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol voor de eerste inclusieve sportdag. Dan vormen groepjes van 10 leerlingen uit het regulier onderwijs en 5 leerlingen uit buitengewoon onderwijs telkens een team. Het geeft hen de kans om op een speelse manier te ervaren hoe het is om te sporten met een handicap. Na de eerste inclusieve sportdag in het Zilvermeer volgen nog drie andere sportdagen:

Op dinsdag 30 mei leven 300 sportievelingen zich uit in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen.

Op donderdag 1 juni ontdekken 217 leerlingen het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat.

De laatste inclusieve sportdag is voorzien in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre op dinsdag 6 juni waar 176 leerlingen present tekenen.

"De inclusieve sportdagen zijn er om jongeren met een handicap aan het sporten te krijgen. Maar ook om leerlingen zonder handicap te laten kennismaken met G-sport,” legt gedeputeerde voor sport Bruno Peeters uit. “Tijdens een inclusieve sportdag ligt de focus op talenten van de G-sporters in plaats van op hun beperkingen. Sport is immers de ideale manier om te tonen waar ze goed in zijn. Door jongeren met en zonder handicap te tonen dat G-sport heel normaal is, ontdekken ze dat sporten en bewegen belangrijk en leuk is voor iedereen!”



De sportdagen zijn gericht naar leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs, kinderen van minimum 10 jaar uit het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3 en 9) en sportievelingen uit dagcentra. In totaal zullen ongeveer 1001 leerlingen een unieke G-sportervaring opdoen.