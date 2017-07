100ste editie Aper'eau op Zaha Hadidplein

Aper'eau , het event met de zomerse aperitief in openlucht, viert straks zijn honderdste editie aan het Zaha Hadidplein.



Het concept van de openlucht-aperitief op orginele locaties is in 2009 bedacht door drie Antwerpenaren. De happening vindt stilaan ook zijn weg naar andere Vlaamse steden, want ondertussen kan je het ook in Hasselt en in Mechelen beleven. En hoewel de zon het voorlopig laat afweten, wordt het vanavond een extra feestelijke editie. Met optredens van Cookies And Cream en Gabriel Rios. Deze zomer strijkt Aper'eau nog neer op vier locaties in het Antwerpse. Als afsluiter is er een openlucht-aperitief op 8 september op de Antwerpse Grote Markt.