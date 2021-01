102 miljoen euro Vlaamse corona steun voor evenementensector

De Vlaamse regering heeft voorlopig 102 miljoen euro steun uitgekeerd aan de eventsector als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit de antwoorden van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits op vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA).

De evenementensector ligt al bijna een jaar nagenoeg volledig stil als gevolg van de coronapandemie. Uit recente bevraging blijkt dat de sector uitgaat van een omzetverlies van meer dan 70 procent in 2020 ten opzichte van 2019. Om de economische impact van de coronamaatregelen op de sector te milderen, werkte de Vlaamse regering een pakket generieke steunmaatregelen uit waar waar ook ondernemers uit de eventsector een beroep op konden doen.

11 miljoen euro aan hinderpremies uitgekeerd

Uit de antwoorden van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits blijkt dat 967 Vlaamse ondernemers uit de eventsector voor zo'n 11 miljoen euro hinderpremies kregen uitgekeerd. Ook de compensatiepremie, de premie voor bedrijven die hun omzet door de coronamaatregelen fors zagen dalen, werd door de evenementensector veelvuldig aangevraagd. In totaal hebben 6.877 actoren uit de evenementensector een compensatiepremie gekregen, goed voor nog eens een impuls van net geen 20 miljoen euro. Via het Vlaams beschermingsmechanisme ontvingen daarnaast nog eens 3.228 ondernemingen uit de eventsector ongeveer 15,3 miljoen euro ondersteuning.

Terugbetaalbare voorschotten

Om de heropstart van de sector te vergemakkelijken, richtte de Vlaamse regering specifiek voor de evenementensector ook een fonds voor terugbetaalbare voorschotten op. 180 organisatoren van evenementen die gepland staan voor 2021, hebben een terugbetaalbaar voorschot aangevraagd goed voor een totaalbedrag van 56 miljoen euro. Een snelle en volledige heropstart van de evenementensector is nog niet aan de orde. Het is nog altijd onzeker of er activiteiten en evenementen in het voorjaar mogelijk zullen zijn, welke dat zullen zijn en onder welke randvoorwaarden inzake bescherming van de volksgezondheid dat zal kunnen. 'Dankzij de Vlaamse steun worden de grootste schokken opgevangen. Maar het gebrek aan perspectief weegt financieel zeer zwaar op de sector', zegt Vlaams parlementslid Cathy Coudyser.

Dat de evenementsector mee kan ingeschakeld worden in de uitrol van de vaccinatiecentra is volgens de N-VA-politica een goede zaak. 'Dankzij hun expertise kunnen de vaccinatiecentra snel en efficiënt opgezet worden. Voor de organisatoren brengt deze opdracht broodnodige inkomsten met zich mee', aldus nog Coudyser.

