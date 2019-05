De bekende Antwerpse bistro 'Le Zoute Zoen' gaat verhuizen. De eigenaars verlaten het pand in de Zirkstraat en zetten de bistro verder op het Zuid. De hoofdreden daarvoor is de hoge huurprijs van het gebouw in de Zirkstraat, waar het wemelt van de panden die te huur of te koop staan.