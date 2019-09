In de Veenbeslaan in Wilrijk is vanmiddag een ruzie tussen drie broers zwaar uit de hand gelopen. De broers gingen elkaar te lijf met messen. Een broer probeerde te vluchten maar werd even verderop onderschept door de politie. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld of wat het motief is voor de ruzie. De mannen zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht met steek- en brandwonden. De zaak is in handen van het parket, getuigenverhoren moeten duidelijk maken wie uiteindelijk slachtoffer en wie dader is.