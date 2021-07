Nieuws 11-jarige trompettist krijgt glansrol op Klassiek in het Park: "Zenuwen? Nee"

embed

Op 15 augustus kan je in Brasschaat opnieuw genieten van Klassiek in het Park, maar nog niet alle plekjes voor muzikanten zijn ingevuld. Zo kwam deze ochtend een trompettist op auditie bij dirigent Robert Groslot. Sebastiaan is z'n naam, en amper 11 jaar oud is de jonge muzikant. Maar dat belet de dirigent niet hem een belangrijke rol toe te vertrouwen. Want de wereldberoemde triomfmars uit Aïda zal uit de trompet van Sebastiaan komen.