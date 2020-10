11 mensen bevangen door rook bij brand in Abdijstraat

Iets over 22 uur gisterenavond brak brand uit in een pand aan de Abdijstraat. Er was vooral veel rook te zien.

Het gebouw, een appartementsgebouw met een snackbaar op de gelijkvloerse verdieping, diende ontruimd te worden. Verschillende personen gaven te kennen dat ze te veel rook hadden ingeademd. Een aantal ziekenwagens kwam ter plaatse om de slachtoffers de eerste zorgen toe te dienen. Er was sprake van 11 slachtoffers. Tien van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Niemand was er erg aan toe. De brand ontstond wellicht in een technische ruimte op het gelijkvloers, meer bepaald in de afzuiging boven een houtskooloven. De schade bleef al bij al beperkt en de appartementen in het gebouw bleven gevrijwaard.

(foto GVA)