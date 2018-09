11 % minder Antwerpse bedrijven failliet tijdens zomermaanden

In het arrondissement Antwerpen werden er in de zomer van dit jaar 129 faillissementen uitgesproken. Dat is een daling van 11% ten opzichte van het jaar voordien.

Antwerpen volgt zo de negatieve trend in België niet, want in heel België is het aantal faillissementen tijdens de zomermaanden dan weer met bijna één derde toegenomen.

In de zomermaanden gingen in ons land in totaal 1.237 bedrijven failliet. Dat zijn er 30% meer dan gedurende de periode juli-augustus 2017. En is ook het hoogste cijfer voor de zomermaanden in vijf jaar tijd.

In vergelijking met de zomermaanden van 2017 is er in Vlaanderen een beperkte stijging van het aantal faillissementen met 9,3%. Dat is vooral te wijten aan de slechte resultaten in West- en Oost-Vlaanderen, want in provincie Antwerpen werd een daling van 6,2% genoteerd ten opzichte van het jaar voordien.

Over de periode januari tot en met augustus werden er in België 6.677 faillissementen uitgesproken. Ten opzichte van dezelfde periode in 2017 betekent dit een lichte daling met 1%. Terwijl de faillissementen dalen in zowel Wallonië (-11,5%) en Vlaanderen (-8,9%), blijft de toename in het Brusselse Gewest zich doorzetten (+30%).

In provincie Antwerpen wordt er in de eerste acht maanden van 2018 een daling van 10,66% genoteerd in vergelijking met vorig jaar. Er vielen 1090 uitspraken. In arrondissement Antwerpen gaat het om 764 uitspraken, een daling van 4,62%.

(Bericht : Made in Antwerpen)

(Foto : Pixabay)