11 nachten hinder tussen Kennedytunnel en viaduct Merksem richting Nederland

In de loop van de komende weken zal het Agentschap Wegen en Verkeer de wegmarkeringen van de Antwerpse ring volledig vernieuwen langs de kant richting Nederland. Tussen de Kennedytunnel en het viaduct ter hoogte van Merksem krijgt de witte belijning op het wegdek een nieuwe laag verf.

De werken worden gespreid over 11 nachten. Tijdens deze nachten blijft er altijd verkeer mogelijk op de ring, maar worden er een of meerdere rijstroken ingenomen. Ook alle op- en afritten langs de kant richting Nederland blijven steeds open, maar het verkeer moet er soms over de pechstrook passeren.

De wegmarkeringen op de Antwerpse ring zijn versleten en aan een grondige onderhoudsbeurt toe. In het belang van de verkeersveiligheid is het belangrijk dat de markeringen steeds duidelijk zichtbaar zijn voor de weggebruiker. Deze zomer zal het Agentschap Wegen en Verkeer de belijningen op de kant richting Nederland volledig vernieuwen tussen de Kennedytunnel en het viaduct ter hoogte van Merksem. Het agentschap voorziet om volgend jaar de markeringen op de kant richting Gent onder handen te nemen.

De werken worden uitgevoerd in twee fases. Tijdens de nachten van 28, 29 en 30 mei worden er voornamelijk reinigingswerken uitgevoerd. Tussen de Kennedytunnel en het viaduct van Merksem is dan over de hele afstand de meest rechtse rijstrook afgesloten. De tweede fase start vanaf woensdagnacht 6 juni en duurt 8 weeknachten. Dan worden de nieuwe markeringen aangebracht. Dit gebeurt met een mobiele werf om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden. Ter hoogte van de werfzone worden er 2 tot 3 rijstroken ingenomen. De werken vinden steeds plaats tussen 21.00 uur en 05.00 uur.

