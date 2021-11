In Deurne heeft woensdagavond een explosie plaatsgevonden aan een woning in de Jules Steursstraat, nabij de Schotensesteenweg. Er is geen sprake van gewonden, maar wel van materiële schade aan de voorgevel. Het onderzoek naar het incident zal worden gevoerd door de federale gerechtelijke politie (FGP). Dat wijst er mogelijk op dat het opnieuw gaat om een aanslag. Een link met het drugsmilieu is dus opnieuw niet uitgesloten. Het gaat dit keer wel niet om een granaat die werd gegooid naar de woning, maar allicht wel een zwaar type vuurwerk.