Herdenkingsplechtigheid 11 november op atv

Omwille van corona zien de 11 novemberplechtigheden er anders uit dan gewoonlijk.

Om Wapenstilstand toch de nodige luister te geven, zendt ATV in samenwerking met de stad een herdenkingsprogramma uit. Ook vinden in alle districten kransneerleggingen plaats. Omwille van de coronamaatregelen zullen deze plaatsvinden in een heel beperkt gezelschap, zonder pers of publiek. Daarnaast zijn er in Borgerhout en Wilrijk coronaproof initiatieven om Wapenstilstand te herdenken: een videogedicht en herdenkingspanelen in de openlucht.

Stad: Herdenkingsprogramma

ATV zendt in samenwerking met de stad een kort herdenkingsprogramma uit waarin een aantal aspecten van Wapenstilstand aan bod zullen komen, evenals een boodschap van burgemeester Bart De Wever. U kan de uitzending doorlopend volgen op woensdag 11 november tussen 10 en 23 uur. Bekijk nu alvast de trailer van het herdenkingsprogramma op ATV.

Districten

In de districten Antwerpen, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk vinden er kransneerleggingen plaats.

Extra initiatieven

Het district Borgerhout lanceert een videogedicht van Amina Belôrf om de vele Afrikaanse soldaten die in onze regio meestreden te herdenken, vaak vergeten helden. Het gedicht wordt op 11 november gedeeld op de Facebook-pagina van het district en zal ook beschikbaar zijn op www.borgerhout.be.

Op de Bist in Wilrijk staan tot 17 november herdenkingspanelen in de openlucht. Daarop staan de namen opgelijst van alle Wilrijkenaars die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog sneuvelden als militair, krijgsgevangene of weerstander. De herdenkingspanelen kunnen op elk moment bezocht worden maar bezoekers dienen de coronamaatregelen steeds te respecteren.

De herdenking kan je volgen op ATV doorlopend van 10 tot 23u)