11 stadionverboden wegens drugsbezit aan Bosuilstadion

Het zwembad van de gemeente Kalmthout is opnieuw open. Het werd grondig gerenoveerd.Het vernieuwde zwembad kreeg een grondige make-over. Het betonrot is er aangepakt. De kuipen en de vloeren werden opnieuw betegeld, en de toegankelijkheid is verbeterd met een brede trap. Er wordt vanaf nu gewerkt met een automatische toegangscontrole. Het zwembad van Kalmthout is dus opnieuw klaar om jarenlang zwemmers te ontvangen, en dat in de beste omstandigheden.