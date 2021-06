Nieuws 110 keer meer PFOS in Schelde dan toegelaten

Naar de soap rond PFOS dan, want de schadelijke stof blijkt nu ook in onze waterlopen te zitten. Overal waar de Vlaamse Milieumaatschappij meet, vindt ze PFOS. De HOOGSTE concentraties zijn gemeten in de Zeeschelde tussen Gentbrugge en de Belgisch-Nederlandse grens. In Antwerpen is de hoeveelheid PFOS in het Scheldewater liefst 110 keer hoger dan toegelaten.