110 patiënten Sint-Vincentius mogelijk besmet na onderzoek

Er was aanvankelijk wel wat kritiek op de aanwezigheid van Vercauteren op de Bosuil. Viroloog Marc Van Ranst vond het geen goed signaal naar de rest van de bevolking toe. Want Vercauteren kwam gisteren pas terug uit Rusland, dat een rode zone is. En dus moest hij normaal gezien in quarantaine, zei Van Ranst.