114 Antwerpse Smaakmeesters pakken uit met culinair lekkers

Van zaterdag 6 tot en met woensdag 31 oktober organiseert de stad Antwerpen in samenwerking met gepassioneerde horecaondernemers de vierde editie van het culinaire festival ‘Smaakmeesters’.

De hele maand kunnen Antwerpenaars en bezoekers genieten van lekker eten en drinken in de deelnemende zaken en er de Smaakmeesterssuggesties ontdekken. Tijdens het openingsweekend serveren de 114 Antwerpse horeca- en speciaalzaken heerlijke proevertjes en is er in de binnenstad heel wat culinair plezier te beleven.

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober, telkens van 12 tot 18 uur, geven de Smaakmeesters het startschot voor een maand culinair genieten in Antwerpen. Ze serveren proevertjes (3, 5 of 8 euro) in hun zaak en een tiental Smaakmeesters geeft een kookworkshop op de Groenplaats. De Groenplaats is ook het infopunt voor het culinaire festival, dat opnieuw plaatsvindt in het historisch centrum, op het Eilandje en op het Zuid.

Na het openingsweekend genieten bezoekers een hele maand van speciaal geselecteerde Smaakmeesterssuggesties in de deelnemende horeca- en speciaalzaken. Deze gerechten en dranken vertellen het verhaal van het vakmanschap van de Antwerpse Smaakmeesters.

Op de zaterdagen en zondagen 13-14, 20-21 en 27-28 oktober organiseert Culinaire Wandelingen vzw ook wandelingen met gids langs verschillende Smaakmeesters.

En wie wil, kan tijdens Smaakmeesters met een bon in de brochure gratis de expo’s ‘Antwerpen à la carte’ in het MAS en ‘Cokeryen’ in het Snijders&Rockoxhuis bezoeken.

Het volledige programma van het culinaire festival, de proevertjes en de Smaakmeesterssuggesties van de deelnemers zijn te vinden op www.smaakmeesters.be.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : Pixabay)