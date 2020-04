Naar aanleiding van de aftrap van vanuituwkot.be, de virtuele universiteit voor alle studenten van de Universiteit Antwerpen, schreef Pieter Embrechts het lied We hebben iedereen nodig. Dit deed hij om iedereen een hart onder de riem te steken en het gemis aan omhelzingen te bezingen. Want dat is iets wat niet alleen onze studenten, maar iedereen, begint te missen. We hebben iedereen nodig gaat over hoop, over gemis, maar ook over dankbaarheid voor onze helden van de zorg en de moed om te blijven volhouden. Pieter Embrechts en de Universiteit Antwerpen willen hier iedereen een hart mee onder de riem steken. Delen is dan ook de boodschap