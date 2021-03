De honderjarige beukenbomen langs de Dreef in Boechout zorgen voor beroering in de gemeente. De eigenaar van de bomen deed een aanvraag om de bomen te mogen kappen omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid. De afgelopen jaren zijn er immers al enkele bomen omgewaaid in de Dreef. Oppositiepartij 't Dorp wil dat de gemeente meer doet om de bomen te redden en startte een campagne "Geef om de Dreef"