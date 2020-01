12 aanhoudingen in groot drugsonderzoek

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding van negen mensen bevestigd in een drugsonderzoek dat gevoerd wordt door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. Een 51-jarige man uit Boom zou een vooraanstaande rol hebben gespeeld als chauffeur.

Midden december 2019 werd op kaai 1700 een partij van 413 kilogram cocaïne in beslag genomen in een container die de man uit Boom wilde ophalen. Hij had eerder al op frauduleuze wijze een container opgehaald. Deze container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek.

Uit het verdere onderzoek kwam aan het licht dat dezelfde man op 13 januari dit jaar een nieuw transport uitvoerde. In de vroege ochtend haalde hij op kaai 206 een container op die afkomstig was uit Ecuador. De politie volgde het transport naar een loods aan Klein Mechelen in Bornem. De chauffeur werd door verschillende mensen opgewacht. De cocaïne uit de container werd overgeladen in twee bestelwagens.

FGP Antwerpen besloot in te grijpen. Speciale eenheden vielen de loods binnen. Vier verdachten probeerden te vluchten, maar konden gevat worden. In totaal konden daar negen mensen gearresteerd worden, de chauffeur werd later in zijn woning opgepakt.

In de twee wagens die voorzien waren van verborgen ruimtes werd in totaal 203 kilogram cocaïne gevonden. De politie heeft ook verschillende wapens aangetroffen.

Bij de huiszoeking in Genk werden ook nog verschillende vuurwapens en explosieven aangetroffen.

Het gaat om drie Belgen en zeven Nederlanders. De onderzoeksrechter heeft hen dinsdag alle tien onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Vandaag zijn ze voor de raadkamer verschenen die de aanhouding van negen mensen heeft bevestigd. Voor één verdachte is de behandeling met een week uitgesteld.

Het onderzoek kende dan een stroomversnelling, want de organisatie zou verantwoordelijk zijn voor nog andere drugstransporten. gisteren werden drie nieuwe huiszoekingen uitgevoerd en werden nog eens drie mensen van hun vrijheid beroofd. Ze zouden gelinkt kunnen worden aan een gelijkaardig drugstransport begin december. De onderzoeksrechter heeft een 27-jarige man uit Deurne en een 29-jarige man uit Turnhout aangehouden. Een 50-jarige vrouw uit Niel, mocht beschikken. Deze twee aangehoudenen verschijnen dinsdag voor de raadkamer.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

