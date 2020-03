12 bestuurders door rood in schoolomgeving

Zwart parkeerders maken in Antwerpen vanaf vandaag nog meer kans op een boete. De stad zet daarvoor een scanwagen in. Die scanwagen detecteert met verschillende camera's de nummerplaten van geparkeerde voertuigen en kan op die manier controleren of chauffeurs betaald hebben om te parkeren of niet. Het is geen nieuwigheid, want ook in Gent, Knokke en Brussel rijden parkeerwachters er mee rond.