12 jaar cel voor floormanager The Villa

Ilias Zohrie, de voormalige floormanager van de Antwerpse dansclub The Villa, is door de rechtbank veroordeeld tot twaalf jaar cel. Aan de burgerlijke partijen moet Zohrie een schadevergoeding van meer dan 60.000 euro betalen. De medebeklaagden in het dossier werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 6 en 30 maanden. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

Zohrie stond terecht wegens poging tot doodslag, afpersing, belaging, slagen en verwondingen en illegale wapendracht. Op zondag 10 juli was er een vechtpartij aan dancing The Villa op het Eilandje in Antwerpen waarbij messen werden gebruikt. Eén slachtoffer raakte ernstig gewond. Eén van de verdachten, Ilias Zohrie, heeft de slachtoffers verder met de dood bedreigd en vluchtte nadien naar Marokko. Als hij van daar terug naar Europa wou keren, werd hij opgepakt in de Spaanse havenstad.

(bron GvA - Foto © Belga)