12 transmigranten opgepakt bij controle-actie in Ranst

De federale politie heeft vorige nacht bij een grote controle-actie 12 transmigranten opgepakt. Het gaat om negen mannen en drie vrouwen, allemaal uit Eritrea. Zeven van hen zijn minderjarig.

Op en rond de Q8-parking langs de E34 in Ranst, dwalen regelmatig transmigranten rond. Daar proberen ze ongezien in vrachtwagens te klimmen, om zo mee te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Na een controle door de politie werden sporen van verblijf gevonden in een aangrenzend bosperceel. Ze houden zich ook op in een leegstaand pand vlakbij. De actie kreeg de steun van verschillende politiezones, en ook het parket, en de dienst Vreemdelingenzaken, waren betrokken. Met deze controle-acties wil de politie kordaat optreden tegen mensenhandel en -smokkel. Waarbij mensen meestal in een hachelijke situatie moeten zien te overleven.