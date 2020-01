Waar ze alvast niet te diep in het glas hebben gekeken, is bij de Deurnese ijsberen. Die stonden deze voormiddag al paraat in het Boekenbergpark voor hun nieuwjaarsduik. Het was misschien wat frisjes, maar deze ijsberen hebben natuurlijk niet liever. Het water in de zwemvijver is net geen vijf graden. Ideaal om het nieuwe jaar in te zwemmen, vinden ze in Deurne. Maar na de inspanning volgt ook hier nog wat alcoholische ontspanning met een druppeltje jenever.