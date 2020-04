Cultuurliefhebbers tonen hart voor deSingel en vragen geld geannuleerde voorstellingen niet terug

1200 mensen die een ticket hadden gekocht voor een geannuleerde voorstelling in de Singel, hebben hun geld niet teruggevraagd.

DeSingel richtte een fonds op om gedupeerde artiesten te ondersteunen. Want die hebben in deze periode geen inkomsten. In dat fonds zit nu al meer dan 100.000 euro. DeSingel probeert zich intussen in de mate van het mogelijke toch voor te bereiden op de periode na de Coronacrisis. Een moeilijke oefening, omdat het op dit moment nog altijd onduidelijk is wanneer de cultuurhuizen opnieuw voorstellingen mogen organiseren

(archieffoto © Belga)