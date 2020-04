123 nieuwe overlijdens en 560 nieuwe hospitalisaties door coronavirus

Er werden opnieuw 123 overlijdens genoteerd ten gevolge van het coronavirus. Er werden ook 560 mensen opgenomen in de kliniek.

De voorbije 24 uur zijn in België 123 mensen overleden aan het coronavirus. Het totale dodental in ons land stijgt daarmee tot 828. Dat hebben de interfederale woordvoerders vandaag bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie. Er werden 560 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Maar daarnaast hebben ook 436 mensen, een recordaantal, het ziekenhuis kunnen verlaten. Er liggen nu in totaal 4.995 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.088 op intensieve zorgen. Er worden 834 patiënten beademd, een toename van 48 personen.