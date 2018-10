13-jarig meisje uit Merksem vermist

Er is een tropische beurszwam gesignaleerd in Broechem. En dat op de composthoop van Dirk. Dirk is natuurliefhebber. Hij zag de zwam en riep er een paddenstoeldeskundige bij. Die bevestigde dat het om een soort gaat die nog nooit eerder in ons land is waargenomen. De beurszwam is een bijzonder voedingrijke zwam die vooral in Azië voorkomt.