13 ontslagen bij Antwerpse Radisson-hotels

Bij Radisson Blu en Park Inn, dat zijn twee hotels op het Astridplein in Antwerpen, verliezen 13 medewerkers hun job.

De beslissing van de directie is enkele dagen geleden al bekendgemaakt aan de vakbonden, en die zijn erg ontevreden over de manier waarop het sociaal overleg verlopen is. De vakbonden vroegen om geen drastische beslissingen te nemen en minder personeel te ontslaan, maar kregen geen gehoor. Met de herstructurering zou de directie de aandeelhouders willen overtuigen om opnieuw de hotels financieel te steunen.

(Foto: © Google Street View)