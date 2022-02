13 personen opgepakt na huiszoekingen: "In kader van deelname aan terroristische groep"

De federale gerechtelijke politie heeft vanochtend dertien huiszoekingen gedaan in de regio Antwerpen. Onder meer in Borgerhout, Hoboken en Borsbeek. Er werden ook dertien personen opgepakt. 100 agenten namen deel aan de huiszoekingen. Het federale parket laat weten dat de operatie kadert in een dossier over deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Meer bepaald binnen het salafistisch, jihadistische milieu. De dertien personen zullen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die zal beslissen over een eventuele aanhouding. Het parket laat verder weten vandaag niet meer te communiceren.