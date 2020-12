13.657 meer Belgen overleden dan in een 'normaal jaar'

De coronacrisis heeft een enorm hoge oversterfte veroorzaakt in ons land. Van 1 januari tot 22 november zijn 111.034 Belgen overleden, terwijl er normaal in die periode gemiddeld 97.377 overlijdens zijn. Dat komt neer op een oversterfte van 13.657 mensen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis.

'Tot 22 november stonden er 15.522 overlijdens in de coronastatistieken', zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt). 'We zien dus dat de oversterfte dicht in de buurt van de corona-overlijdens ligt. De mensen die nu aan corona stierven, zouden normaal niet direct zijn overleden.' Van de 13.657 overlijdens die te boek staan als oversterfte, zijn er 6.719 mannen en 6.938 vrouwen. Van hen woonden er 6.088 in Vlaanderen, 5.896 in Wallonië en 1.674 in Brussel. Aangezien Vlaanderen een veel hoger inwonersaantal heeft, is er in Wallonië dus relatief meer oversterfte geweest tijdens het ­afgelopen jaar.

(archieffoto Pixabay)