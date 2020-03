82 nieuwe doden, maar kracht van epidemie neemt af

De afgelopen 24 uur zijn er 82 mensen in België overleden aan het nieuwe coronavirus, dat hebben de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Crisiscentrum vandaag bekendgemaakt.

Dat is, opnieuw, een dagrecord voor ons land. In totaal zijn er al 513 overlijdens te betreuren. Er kwamen de voorbije 24 uur ook 536 patiënten bij in de ziekenhuizen, tot 4.524. Op intensieve zorgen gaat het om een toename met 60, tot 927 in totaal. Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht wees er wel op dat de kracht van de epidemie nog altijd afneemt. Maar toch zijn er nog 1300 nieuwe besmettingen.

(afbeelding : Pixabay)