132 nieuwe overlijdens ten gevolge van het coronavirus

Op de dagelijkse persconferentie zonet werd bekendgemaakt dat er de voorbije 24 uur opnieuw 132 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Er waren ook 578 nieuwe opnames in ziekenhuizen. 1205 liggen er nu op Intensieve zorgen.

Van de 132 nieuwe overlijdens werden er 60 in Vlaanderen genoteerd. Het totaal aantal overleden personen in België staat nu op 1143.

De voorbije 24 u mochten ook 377 patienten het ziekehuis verlaten.

"De cijfers lijken te stabiliseren en dat is bemoedigend" zegt Steven Van Gucht "Mogelijk komt er de volgende dagen een piek, maar dat is moeilijk te voorspellen, maar de inspanningen die we leveren blijven belangrijk." zegt Van Gucht.

'Geniet van zon, maar hou rekening met de regels, hou fysieke afstand'

'We hebben allemaal naar 3 april uitgekeken want het is het begin van de paasvakantie en het wordt mooi weer', zei woordvoerder Yves Stevens van het crisiscentrum op de dagelijkse persconferentie. 'U kunt genieten, maar met respect voor de maatregelen.' 'U kunt gaan wandelen lopen of fietsen, maar doe het alleen of met gezinsleden of met één vriend en, houd dan fysieke afstand van elkaar. Een fietstocht met de fietsclub kan niet. Barbecues kunnen, maar alleen met het gezin, en dus niet met buren of vrienden. Picknicks in het park zijn niet toegestaan en tochtjes met de motor of met de zeilboot ook niet. Het blijft nodig van dit vol te houden', aldus nog de woordvoerder.