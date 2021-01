135 gevangenen vrijgelaten door corona

Antwerpen heeft nu een driesterrenrestaurant. Viki Geunes haalt met Zilte de hoogste onderscheiding binnen. Een bijzondere prestatie in dit toch wel apart coronajaar. De verplichte sluiting van de horeca maakte het de Michelininspecteurs niet makkelijk, maar er was natuurlijk ook takeaway. Le Pristine van Sergio Herman viel na amper 5 maanden bij de inspecteurs in de smaak.