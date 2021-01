Ook in Kontich zijn er bijkomende besmettingen vastgesteld, mogelijk is er in enkele gevallen ook sprake van de Britse variant. Gisteravond zijn de laatste testen in het Sint-Jozefinstituut afgenomen. De families van wie kinderen negatief hebben getest, mogen vandaag al uit quarantaine. En maandag kunnen de getroffen scholen in Edegem en Kontich weer open.