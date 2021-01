14 extra besmettingen in Kontichse school, waarvan twee allicht met Britse variant

De testronde van gisteren bij meer dan 1.600 leerlingen en personeelsleden van het Sint-Jozefinstituut in Kontich heeft 14 bijkomende besmettingen met het coronavirus aan het licht gebracht. Dat heeft burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) vandaag bekendgemaakt.

Slechts in twee gevallen gaat het - waarschijnlijk - om de Britse variant en is er dus mogelijk een link met de eerder vastgestelde besmetting met de Britse variant. Volgens Seldeslachts zijn de besmettingen enkel bij leerlingen vastgesteld en dat verspreid over de school, in verschillende leerjaren en klassen. 'Ik hoop uiteraard dat de besmette personen niet ziek zullen worden en niemand hebben aangestoken', zegt hij. 'We zullen dat in ieder geval goed opvolgen.

Bij de twee gevallen waar het vermoedelijk om de Britse variant gaat, wordt het hele gezin vandaag nog getest. 'Bij wie negatief testte, mogen de gezinsleden intussen uit quarantaine. Vrijdag volgt er nog een tweede testronde en wie dan opnieuw negatief test mag dan ook zelf uit quarantaine. 'Zaterdag zou iedereen zijn resultaat hebben', zegt Seldeslachts. 'Dat betekent dat de school maandag zonder zorgen weer zal kunnen openen en dan meteen een van de veiligste scholen van het land zal zijn. De resultaten tonen volgens mij aan dat we een relevante, verstandige beslissing namen in verband met het sluiten van de school en het opleggen van quarantaine. We wisten niet hoe snel de Britse variant zich zou kunnen verspreiden.'