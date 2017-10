14 jaar cel voor Kipling-erfgename

De rijke Kipling-erfgename Mireille Gram is veroordeeld tot 14 jaar cel. De vrouw probeerde twee jaar geleden haar tweelingdochters te vermoorden.



Ze sneed een van haar dochters midden in de nacht de keel over. Gram wilde ook haar tweede dochter om het leven brengen en daarna zelfmoord plegen. Maar zover kwam het niet. De dochters van amper veertien overleefden de aanval. Gram was vrij onder voorwaarden en wordt psychiatrisch behandeld.