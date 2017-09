Rechtbank vordert 14 jaar cel voor moeder die dochters wou vermoorden

Het openbaar ministerie heeft veertien jaar cel gevorderd voor Mireille G. uit Schoten. De zakenvrouw staat voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht voor de moordpoging op haar tweelingdochters.

Ze had de meisjes in de nacht van 27 op 28 september 2015 de keel willen oversnijden. Een van de slachtoffers raakte daarbij zwaargewond. De vrouw verklaarde dat ze zelfmoord wilde plegen en dat ze haar dochters niet zonder moeder wilde achterlaten. Mireille G. had de feiten goed voorbereid: ze had vijf afscheidsbrieven geschreven, twee messen klaargelegd en ze liet haar wekker om 2 uur aflopen, want dan zouden de meisjes zeker vast slapen. Ze was naar hun kamer geslopen en was bij een van haar dochters op bed gaan zitten. "Ze nam het hoofd van het meisje vast en sneed haar de keel over. Haar dochter werd wakker en zei: ‘Mama, je doet me pijn’. Mama zei niets en deed gewoon verder. Ze bracht haar een snijwonde van 15 centimeter toe, beestachtig gewoon.

Maar de executie werd niet goed genoeg uitgevoerd. Haar dochter gilde het uit van de pijn en wekte zo haar zus. Ze moesten hun eigen moeder neerslaan om haar tegen te houden. Wat er die nacht gebeurde, blijft hen achtervolgen in hun nachtmerries", zei advocaat John Maes namens de tweeling. De meisjes konden de hulp van hun nanny inroepen. Mireille G. werd in de woning gearresteerd. "Mijn man heeft me alles afgenomen en de kinderen moesten mee", zei ze. De rode draad doorheen haar verklaringen was dat haar ex-man alle schuld trof. "Ze wilde de kinderen doden om hem te straffen, dat is mijn persoonlijke mening over het waarom", aldus John Maes.