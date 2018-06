14 jaar cel voor gewelddadige overval op die 78-jarige

De correctionele rechtbank heeft M'Hamed L. uit Antwerpen veroordeeld tot veertien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een gewelddadige overval op een 78-jarige man. De vijftiger stond op het moment van de feiten geseind, omdat hij na zijn uitgangspermissie niet was teruggekeerd naar de gevangenis.

Hij zat er een celstraf van acht jaar uit voor gelijkaardige feiten. Op 18 januari van dit jaar kreeg de beklaagde een uitgangspermissie. Hij verliet de gevangenis van Beveren, maar keerde niet terug. Enkele dagen later, op 22 januari, overviel hij een 78-jarige man in zijn woning aan de Harmoniestraat in Antwerpen. Het slachtoffer vertelde de politie dat de man had aangebeld omdat hij honger had en hulp zocht. Hij had hem binnengelaten en wat te eten en te drinken gegeven. Toen de man vroeg of hij geld of goud in huis had, had de zeventiger gezegd dat hij maar beter kon vertrekken. De bezoeker ging de man toen met een schaar te lijf en eiste zijn bankkaart met code, vervolgens bond hij hem vast met elektriciteitskabels. Het slachtoffer kon zich gedeeltelijk bevrijden en meldde zich aan in AZ Monica.

De dader kon gevat worden in het Stadspark op 27 januari. M'Hamed L. heeft een rijk gevuld strafblad: sinds 1986 liep hij al vijftien correctionele veroordelingen op, voornamelijk voor gewelddadige diefstallen. In 2015 was hij een kennis met een hamer te lijf gegaan, omdat hij geen geld van hem kreeg. Het was voor die feiten dat hij acht jaar cel had gekregen. Bovenop de veertien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling moet de beklaagde het slachtoffer 11.886 euro schadevergoeding betalen.