14-jarige gearresteerd voor vandalisme oudejaarsnacht

De Antwerpse politie heeft een minderjarige geïdentificeerd voor beschadigingen aan een pand in de Lakborslei in Deurne tijdens de bewogen nieuwjaarsnacht. De 14-jarige jongen werd gisteren bij de jeugdrechter gebracht. Hij kreeg gepaste maatregelen opgelegd in het kader van het jeugddelinquentierecht.

In de nacht van 31 december op 1 januari zijn op verschillende plaatsen in Antwerpen ernstige vernielingen aangebracht. Het gaat volgens de politie om ernstig vandalisme en gevaarlijk gedrag waarbij schade werd berokkend of mensen fysiek in gevaar werden gebracht. Voor de feiten aan een kantoorgebouw aan de Lakborslei kon dankzij een tip een verdachte geïdentificeerd worden.

De betrokkene werd gisteren tijdens schooltijd opgehaald. Hij gaf toe dat hij betrokken was bij de vernielingen in de nacht van 31 december op 1 januari. Na zijn verhoor werd de jongen van 14 jaar voor de jeugdrechter voorgeleid. Die heeft beslist om de jongere gepaste maatregelen op te leggen in het kader van het jeugddelinquentierecht.

