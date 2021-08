14-jarige rijdt met drugs op zak rond op gestolen bromfiets

In Boom wordt over een maand een after-workevent gehouden: Dans-Baar. En dat is geen idee van een of ander eventbureau, maar wel van 2 verpleegkundigen en een bouwvakker. Davy en Joeri, de verpleegkundigen van het trio, kenden heel intense maanden tijdens de coronacrisis, maar na het werk begonnen ze te brainstormen over het feestje dat ze zelf zo nodig hadden. En dat komt er op 30 september, in Den Oven in Boom.