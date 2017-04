14-jarige uit Kalmthout finalist Top Model Belgium

Gijs van Ammers (14) uit Kalmthout is één van de veertig finalisten die in januari 2018 in Parijs strijden voor de titel van Top Model Belgium. Als één van de jongste kandidaten is hij ontzettend fier dat hij het bij zijn allereerste deelname aan een modellenwedstrijd al meteen tot in de finale schopte.

“Ik droomde er al langer van om eens mee te doen aan een modellenwedstrijd”, vertelt Gijs van Ammers. “In september 2016 schreef ik me – net als 8000 andere kandidaten – in voor de prestigieuze wedstrijd Top Model Belgium. Ik was aangenaam verrast toen ik te horen kreeg dat ik bij de 400 geselecteerde kandidaten zit. Ongeveer 40 daarvan zijn jongens tussen 14 en 26 jaar. Met die groep strijden we straks om de titel ‘Topmodel Belgium fotomodel boys’.

Niet veel ervaring

“Ik deed al wel wat reclamewerk, maar een echte modellenwedstrijd deed ik nog nooit. In Bergen volgde ik drie sessies waar we onder meer leerden lopen op een catwalk en de juiste bewegingen te doen”, lacht Gijs. “In mei volgt de fotoshoot om de affiche te maken voor de finale van Top Model Belgium, met de sponsors die ik nog zoek op de achterzijde. Tijdens de publiciteitscampagne kunnen mensen stemmen per sms voor hun favoriet model.”

Finale in Parijs

“Op 21 januari 2018 vindt de grote finale plaats in het Lido in Parijs. Topfotografen en bekende castingbureaus zitten dan op de eerste rij om ons aan het werk te zien. Bij de vorige editie was ook Pamela Anderson aanwezig. De finale van Top Model Belgium 2018 komt in Wallonië live op televisie en mogelijk ook op een Vlaamse zender. Natuurlijk hoop ik om gekozen te worden in de finale, maar heel deze internationale ervaring pakken ze me nu al niet meer af”, besluit Gijs van Ammers uit Kalmthout.