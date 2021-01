14-jarige verdacht van handel in verdovende middelen

Zondag rond een uur of vijf in de namiddag zetten enkele jongeren het op een lopen toen ze de medewerkers van het wijkteam Kiel opmerkten aan de Auguste Oleffestraat.

Een van de betrokkenen gooide in zijn vlucht een plastic zak weg onder de bomen. De jongeman kon staande gehouden worden. Ook de zak werd gerecupereerd. Daarin vond de politie 11 gripzakjes met hasj in en drie zakjes met cannabis. Er is ook geld aangetroffen. Bij de verdachte thuis vond de politie geen bijzondere dingen. De 14-jarige wordt bij de jeugdrechter geleid omdat er een vermoeden is dat hij drugs verkoopt.

(foto © Belga)