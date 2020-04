140 nieuwe overlijdens de voorbije 24u

Er zijn de voorbije 24 uur 503 nieuwe patiënten met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er minder dan de voorbije drie dagen. De dodentol is met 140 toegenomen tot 1.283, zo werd vandaag gezegd op de dagelijkse persconferentie van de FOD Volksgezondheid.

Er liggen nu 5.678 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1.245 op de dienst intensieve zorgen. Dat het aantal nieuwe opnames per dag stabiliseert, is voor viroloog Steven Van Gucht goed nieuws. 'Maar het getal blijft hoog en de druk op de ziekenhuizen blijft ook hoog', zei hij.

(foto © Belga)