140 vacatures voor cipiers

Vandaag gaven stad en OCMW Antwerpen het officiële startschot voor het cohousingproject CURANT. In dit vernieuwende project delen jonge nieuwkomers en jongeren gedurende minstens een jaar een appartement of woning. Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen, integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker en leren ze sneller Nederlands. In het cohousingproject CURANT wonen jongeren minstens een jaar samen onder een dak met een jonge nieuwkomer: een erkende vluchteling of subsidiair beschermde jongere die zonder ouders in België is (tussen 17 en 21 jaar). Ze hebben elk een eigen kamer en delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Zowel de buddies als de nieuwkomers krijgen intensieve begeleiding. CURANT is de afkorting van ‘Cohousing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp’. Het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie koos het project van stad en OCMW Antwerpen (samen met enkele andere projecten) uit 378 voorstellen van Europese steden. Cohousen bevordert de integratie De kwetsbaarste vluchtelingen zijn vaak de niet-begeleide minderjarigen die zonder ouders in België toekomen. Een deel van hun ondersteuning (onder andere voogd, Onthaalklas anderstalige nieuwkomers…) valt weg als ze meerderjarig worden. Daardoor hebben ze een grotere kans om ongekwalificeerd de schoolbanken te verlaten en voor lange tijd in sociale bijstand te vallen. Een onderzoek van het Europees Integratiefonds uit 2014 toont een aantal knelpunten in het onderwijs- en opleidingstraject voor 16 tot 18-jarige nieuwkomers. Stad en OCMW Antwerpen willen dat opvangen door dit vernieuwende cohousingproject. Een woning delen is voor beide groepen voordelig, want zowel de jonge nieuwkomers als de jongeren hebben nood aan een betaalbare woning. De nieuwkomer kan bij zijn buddy terecht met vragen over administratie, spreekt elke dag Nederlands met zijn huisgenoot, leert sneller een sociaal netwerk opbouwen enzovoort. In totaal begeleidt OCMW Antwerpen binnen CURANT 135 jonge nieuwkomers over een periode van drie jaar. Voor dat intensieve traject wordt samengewerkt met verschillende partners: Vormingplus regio Antwerpen zoekt, screent en begeleidt de vrijwilligers. Atlas zorgt voor een inburgeringstraject en Nederlandse lessen. JES vzw begeleidt de jonge vluchtelingen mee in hun opleidings- of arbeidstraject. Solentra biedt psychologische ondersteuning aan de jonge nieuwkomers. Het Centrum voor Migratie en Interculturele studies van de Universiteit Antwerpen (Cemis) meet de impact van het cohousen en de vervolgtrajecten op vlak van integratie. Eerste bewoners zijn bekend OCMW koopt, renoveert, bouwt en huurt woningen in Antwerpen speciaal voor dit project en verhuurt ze voor 250 euro per persoon aan de buddy en nieuwkomer. De 2 eerste woningen in Borgerhout zijn ondertussen klaar. Het gaat om 2 appartementen met 2 slaapkamers en een gedeelde keuken, woonkamer en badkamer. Het eerste cohousing-duo, Ahmad en Lisa, heeft de sleutels al gekregen en is vorige week verhuisd. Het tweede duo verhuist midden februari. straks meer in het atv-nieuws (bericht en foto : Stad Antwerpen)