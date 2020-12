1400 bomen voor Antwerpse districten

De komende maanden plant de stad 1400 nieuwe bomen. Zo kleurt Antwerpen volgende lente groener.

De stad Antwerpen zet sterk in op het verder vergroenen van de publieke ruimte. Bladeren van bomen zijn uitstekende filters voor luchtvervuiling en fijn stof. De bomen nemen CO 2 op uit de lucht en zetten die om in zuurstof. Bovendien zorgen ze voor schaduw en verkoeling in de stad tijdens de warme zomermaanden. Nu komen er 1400 nieuwe bomen bij verspreid over alle districten.

Schepen voor groen Fons Duchateau: "Hoe meer bladvolume er in de stad aanwezig is, hoe sterker de positieve effecten. We realiseren dit door gevels te vergroenen, door bestaande bomen te beschermen en uiteraard door het aanplanten van nieuwe bomen.”

Een deel van de 1400 nieuwe bomen is ondertussen geplant. Het plantseizoen loopt nog tot maart 2021. De concrete planning om de overige bomen aan te planten is afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer het vriest, kan bijvoorbeeld niet geplant worden. De locaties worden samen met de districten bepaald. De meest aangeplante soorten zijn onder meer plataan, Noorse en rode esdoorn, wilg, zomer- en wintereik, ruwe berk, haagbeuk en ratelpopulier. Een deel van de nieuwe bomen werd geleverd door de eigen stedelijke bomenbank in Berendrecht. De andere bomen werden geleverd door een externe firma.

Schepen Duchateau licht de werkwijze toe: “De districten bepalen de locaties, aansluitend gaat de groendienst aan de slag. Zowel de voorbereidende werken als het aanplanten gebeurt in eigen beheer. Zo zorgen we samen voor een groenere stad.”

Ondanks het coronavirus verloopt het planten volgens planning, al werd de procedure wel bijgestuurd zodat er coronaproof gewerkt kan worden

