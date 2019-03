15 000 KMO's niet klaar voor Brexit (VIDEO)

De Kringwinkel wil duurzame mode in de kijker zetten, en dat gaat ze doen door een nieuw filiaal te openen in de druk bezochste winkelstraat van Antwerpen. Te midden van alle grote ketens op de Meir opent binnenkort een Kringwinkel waar de nadruk zal liggen op kledij, schoenen en accessoires. Het wordt een volledig nieuwe zaak, want het concept zal niet te vergelijken zijn met De Kringwinkels die er in Antwerpen al zijn.