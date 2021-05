Maar liefst elf nieuwe scholen in en om Antwerpen hebben deze week de deuren gedeeltelijk of zelfs volledig moeten sluiten na een uitbraak van het coronavirus. Het gaat haast allemaal om lagere scholen. Intussen wordt ook de Antwerpse zuidrand extra in de gaten gehouden na piekcijfers vorige week. De ziekenhuizen overleggen er met de huisartsen om beter te weten hoe ernstig de besmettingen zijn.