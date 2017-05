15-jarige uit Niel zorgt mee voor historische tennisprestatie

Historisch nieuws uit het tennis. Want voor de allereerste keer heeft ons land een bronzen medaille behaald op de World Team Cup. Dat is zeg maar De Davis Cup maar dan in het rolstoeltennis.



En het is een piepjong talent uit Niel dat daar mee voor gezorgd heeft. Deze Jef Van Dorpe. Hij is amper 15 jaar oud. Het enkelspel verloor Van Dorpe nog wel, maar ploegmaat Gérard won zijn wedstrijd tegen zijn Poolse opponent wel. Het dubbelspel moest dus de beslissing brengen, en dat wonnen Van Dorpe en Gérard. En daarmee was de historische bronzen medaille een feit.

Foto Facebook Jef Van Dorpe.