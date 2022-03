15-jarigen proberen bromfiets te stelen

De Oelegemse Stenen Molen ziet er binnenkort weer uit als een molen. Vandaag monteerde een gespecialiseerd bedrijf in opdracht van Stichting Kempens Landschap opnieuw de roeden van de windmolen. Een belangrijke stap in de restauratie van de Stenen Molen.De wieken van de Stenen Molen werden eind november vorig jaar gedemonteerd voor restauratie. De Oelegemse windmolen liep in 2018 namelijk heel wat schade op door een zware storm. Sindsdien kon de molen niet meer malen en stond hij er werkloos bij. De gemeente Ranst deed daarom een beroep op Stichting Kempens Landschap om de restauratie mee in goede banen te leiden. De Stichting kreeg hiervoor een premie van meer dan 51 000 euro van het agentschap Onroerend Erfgoed. Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe: “De restauratie van de wieken is een belangrijke stap in de eerste fase van de werken. Hiervoor schakelden we een gespecialiseerde Nederlandse firma in. Zij hebben de stalen roeden geschuurd en tegen roest behandeld zodat ze er weer tientallen jaren tegen kunnen. De roeden vormen de basis van het wiekenkruis van de molen. De komende weken worden het typische houten hekwerk en de molenzeilen weer teruggeplaatst. Ook het buitenschrijnwerk van de molen wordt aangepakt. Zo ziet dit er binnenkort weer uit als nieuw.” Totaalrenovatie Het terugplaatsen van de roeden maakt de molen nog niet maalvaardig. Daarvoor moet eerst ook het binnenwerk aangepakt worden. “Heemkundige Kring De Brakken is daar volop mee bezig”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan. “Er loopt momenteel ook een vochtonderzoek van de molenromp. Op die manier willen we een duidelijk beeld krijgen van hoe we de restauratie van de gevel best aanpakken. Na de renovatie moet de Stenen Molen niet alleen weer kunnen malen en draaien als voorheen, maar ook opnieuw dat prachtige Oelegemse icoon van weleer zijn. Ook burgemeester Johan De Ryck reageert opgetogen op het terugplaatsen van de roeden. “Onze molen begint er weer uit te zien als een echte windmolen. Geef toe, een molen zonder wieken is zo’n beetje als een café zonder bier. We vinden het als gemeente belangrijk om mee te investeren in dit waardevolle erfgoed. Het is een plek die vele Oelegemnaren nauw aan het hart ligt en die deel uitmaakt van het dorpszicht. Deze molen was ooit bekend voor het fijnste meel van de streek. Na de restauratie wordt hij hopelijk de mooiste van de streek.” Foto Stichting Kempens Landschap