15 maanden cel geëist voor dronken vrouwen die naar politie spuwden

Het openbaar ministerie heeft vijftien maanden cel en 1.600 euro boete gevorderd voor twee vrouwen die in dronken toestand gespuwd hadden naar de politie ten tijde van corona. Ze staan in Antwerpen terecht voor het verspreiden van schijnbaar gevaarlijke stoffen en weerspannigheid.

De politie werd op 5 april rond 21 uur naar een woning aan de Brechtsebaan in Schoten gestuurd voor een huiselijke twist. Beklaagde Christel D. (51) kampte met huwelijksproblemen en verbleef sinds een week bij de bewoner, met wie ze bevriend was. Door haar gedrag was ze er echter niet meer welkom.

Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, wilde ze zich niet identificeren. De vrouw, die dronken was, werd verbaal agressief en riep dat ze besmet was het met coronavirus. Ze werd opgepakt en overgebracht naar het cellencomplex. Daar gedroeg ze zich weerspannig tijdens de veiligheidsfouille en spuwde ze in het gezicht van een agent. Toen ze de volgende dag voor de onderzoeksrechter werd geleid, kon ze zich niets meer herinneren. De verdediging pleitte voor een opschorting, mede gelet op het blanco strafblad van Christel D.

De betrokken inspecteurs en de politiezone Schoten eisen in totaal 1.750 euro schadevergoeding.

In het tweede dossier stond de dakloze Shanon D. terecht. Zij had op 30 juni in dronken toestand naar voorbijgangers gespuwd op de De Keyserlei in Antwerpen. Toen de politie haar vroeg om zich te identificeren, gedroeg ze zich weerspannig. Ook zij spuwde tijdens de veiligheidsfouille naar de inspecteurs en kon zich een dag later niets meer van het incident herinneren. Ze had volgens haar advocate die dag te veel gedronken en had haar gedrag niet meer onder controle. Ze vroeg de rechtbank om een straf met uitstel op te leggen. De vonnissen worden in de loop van de maand uitgesproken.

(Bron: Belga)