15 miljoen voor prenatale tests op het down-syndroom

De Nip-test, dat is een test op het down-syndroom, wordt vanaf 1 juli in ons land voor bijna iedereen gratis.



Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakt daar 15 miljoen euro vrij. Daar kunnen dan 100.000 tests mee worden terugbetaald.. België is daarmee het eerste land in Europa dat de test vrijwel gratis maakt. Bij die test wordt een bloedstaal afgenomen van de zwangere vrouw. Daarin is doorgaans ook DNA van de foetus te vinden. Door de Nip-test weet je voor 99,8 procent zeker of het kind een afwijking heeft of niet.