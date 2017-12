150 fietsers ‘tegen de richting’ tijdens sensibiliseringsactie in 2060 en Borgerhout

Er vielen tussen januari en september 62 doden op de wegen in de provincie Antwerpen. Dat zijn er twintig meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En die stijging is het grootst bij voetgangers en motorrijders. Er stierven elf voetgangers in het verkeer en negen motorrijders. Vorig jaar kwamen er nog twee voetgangers en een motorrijder om het leven. Stef Willems van het Vias is bij ons in de studio om dat te verduidelijken.